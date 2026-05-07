Guilherme Lopes amplia base e recebe apoio de vereador de Quebrangulo

O cenário político de Alagoas segue em movimentação, e o nome de Guilherme Lopes vem ganhando cada vez mais força rumo às eleições estaduais. Nesta semana, o pré-candidato a deputado estadual recebeu mais um importante apoio, reforçando sua crescente articulação política em diversas regiões do estado.

Desta vez, quem declarou apoio foi o vereador Marcelo Cabral, do município de Quebrangulo. A adesão do parlamentar representa mais um passo significativo na consolidação do projeto político de Guilherme, que vem ampliando sua base e dialogando com lideranças de diferentes cidades alagoanas.

Marcelo Cabral destacou a confiança no projeto apresentado por Guilherme Lopes, ressaltando a importância de renovar a representatividade na Assembleia Legislativa com propostas voltadas ao desenvolvimento dos municípios e à melhoria da qualidade de vida da população.

A pré-candidatura de Guilherme Lopes segue conquistando apoio nos quatro cantos de Alagoas, evidenciando um crescimento consistente e articulado. Com uma agenda ativa e presença constante nas comunidades, o pré-candidato tem fortalecido alianças e ampliado sua visibilidade no cenário político estadual.

Fonte: Assessoria