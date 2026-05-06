Ex-jogador Raí será palestrante durante Semana do MEI em Penedo

6 de maio de 2026
0 99

A Prefeitura de Penedo e o SEBRAE Alagoas promovem a Semana do MEI com oportunidades gratuitas para quem deseja crescer, aprender e fortalecer o seu negócio, iniciando os atendimentos nesta quinta-feira, 07.

 

A unidade móvel do Sebrae estará na Praça Cesário Procópio dos Martyres durante o dia, primeiro dia da iniciativa itinerante, uma das atividades que incluem ações na Casa do Empreendedor e na agência do Sebrae em Penedo.

 

A programação da Semana do MEI 2026 conta ainda com duas palestras especiais, com destaque para o ex-jogador de futebol Raí.

 

Ídolo do São Paulo e do PSG, o camisa 10 que também jogou pela seleção brasileira estará no Centro de Convenções e Eventos de Penedo no dia 29 de maio, a partir das 19 horas.

 

Embaixador do programa Acredita, do Sebrae nacional, ele se destaca como empreendedor social e palestrante, desembarcando em Alagoas com a palestra “O Benefício Individual Dentro do Coletivo”, focada na transformação do talento individual em resultados de equipe.

 

A Semana do MEI em Penedo traz ainda o consultor em e-commerce e market place Vinícius Victor, especialista que apresenta a palestra “Como Vender no Mercado Livre” no dia 25 de maio, às 19 horas, no Theatro Sete de Setembro.

 

De acordo com o Sebrae Alagoas, o objetivo da Semana do MEI é oferecer ferramentas práticas para que o empreendedor possa expandir seus negócios com segurança e de forma gratuita.

 

“São palestras e capacitações importantes para o microempreendedor que ajudam no desenvolvimento profissional, além de possibilitar networking estratégico”, explica Jorge Mendonça, analista do Sebrae em Penedo em notícia da Agência Sebrae. 

 

As orientações aos microempreendedores e demais empresários de outros portes estão disponíveis na Casa do Empreendedor José Carlos Dales, setor vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

 

Para o gestor da pasta, José Marinho Junior, a parceria do Sebrae tem sido fundamental nessa nova fase de desenvolvimento do município que desponta entre setores como economia criativa, turismo, agricultura familiar e agronegócios.

 

“Penedo está sempre entre os primeiros municípios alagoanos na abertura de novos negócios, trabalho que tem o apoio institucional da gestão do prefeito Ronaldo Lopes por meio da Sedecin, da nossa Casa do Empreendedor e demais setores da prefeitura. Ao mesmo tempo, o município avança a passos largos com obras estruturantes, como a recuperação e ampliação do Aeroporto Freitas Melro e a construção da ponte Penedo-Neopolis”, destaca o gestor da Sedecin.

 

 

 

Por Secom PMP com Agência Sebrae de Notícias

 

6 de maio de 2026
0 99

Artigos relacionados

Revelado no The Voice Brasil e vencedor de 3 Grammys, Jota.pê estreia em Penedo com Projeto Seis & Meia neste final de semana

7 de maio de 2026

Prefeitura de Penedo lança Selo de Boas Práticas na Educação Infantil

6 de maio de 2026

Central Moto Peças inaugura nova unidade na parte alta de Penedo e amplia atendimento à população

5 de maio de 2026

Obras na rede de drenagem em Penedo alteram trânsito no Largo de Fátima

5 de maio de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.