Ex-jogador Raí será palestrante durante Semana do MEI em Penedo

A Prefeitura de Penedo e o SEBRAE Alagoas promovem a Semana do MEI com oportunidades gratuitas para quem deseja crescer, aprender e fortalecer o seu negócio, iniciando os atendimentos nesta quinta-feira, 07.

A unidade móvel do Sebrae estará na Praça Cesário Procópio dos Martyres durante o dia, primeiro dia da iniciativa itinerante, uma das atividades que incluem ações na Casa do Empreendedor e na agência do Sebrae em Penedo.

A programação da Semana do MEI 2026 conta ainda com duas palestras especiais, com destaque para o ex-jogador de futebol Raí.

Ídolo do São Paulo e do PSG, o camisa 10 que também jogou pela seleção brasileira estará no Centro de Convenções e Eventos de Penedo no dia 29 de maio, a partir das 19 horas.

Embaixador do programa Acredita, do Sebrae nacional, ele se destaca como empreendedor social e palestrante, desembarcando em Alagoas com a palestra “O Benefício Individual Dentro do Coletivo”, focada na transformação do talento individual em resultados de equipe.

A Semana do MEI em Penedo traz ainda o consultor em e-commerce e market place Vinícius Victor, especialista que apresenta a palestra “Como Vender no Mercado Livre” no dia 25 de maio, às 19 horas, no Theatro Sete de Setembro.

De acordo com o Sebrae Alagoas, o objetivo da Semana do MEI é oferecer ferramentas práticas para que o empreendedor possa expandir seus negócios com segurança e de forma gratuita.

“São palestras e capacitações importantes para o microempreendedor que ajudam no desenvolvimento profissional, além de possibilitar networking estratégico”, explica Jorge Mendonça, analista do Sebrae em Penedo em notícia da Agência Sebrae.

As orientações aos microempreendedores e demais empresários de outros portes estão disponíveis na Casa do Empreendedor José Carlos Dales, setor vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

Para o gestor da pasta, José Marinho Junior, a parceria do Sebrae tem sido fundamental nessa nova fase de desenvolvimento do município que desponta entre setores como economia criativa, turismo, agricultura familiar e agronegócios.

“Penedo está sempre entre os primeiros municípios alagoanos na abertura de novos negócios, trabalho que tem o apoio institucional da gestão do prefeito Ronaldo Lopes por meio da Sedecin, da nossa Casa do Empreendedor e demais setores da prefeitura. Ao mesmo tempo, o município avança a passos largos com obras estruturantes, como a recuperação e ampliação do Aeroporto Freitas Melro e a construção da ponte Penedo-Neopolis”, destaca o gestor da Sedecin.

Por Secom PMP com Agência Sebrae de Notícias