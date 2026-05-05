Obras na rede de drenagem em Penedo alteram trânsito no Largo de Fátima

5 de maio de 2026
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Maurício Barbosa – social midia SEMSP

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), iniciou uma importante intervenção em uma das vias mais movimentadas da cidade, trecho situado no Largo de Fátima.

 

Por necessidade de substituir parte da rede de escoamento de águas pluviais, a passagem de veículos está interrompida entre a Praça São Judas Tadeu e o posto de combustíveis, com tráfego desviado para a Avenida João Ramalho.

 

A interdição temporária visa melhorar a capacidade de drenagem da região e prevenir transtornos causados pelo acúmulo de água durante o inverno.

Maurício Barbosa – social midia SEMSP

 

De acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Serviços Públicos e a depender das chuvas, a previsão é que os trabalhos sejam finalizados até a próxima sexta-feira, 08.

 

Após a conclusão da troca da rede e o devido fechamento do solo, o trânsito no Largo de Fátima será totalmente liberado, restabelecendo a normalidade do fluxo de veículos na localidade.

 

Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos também estão empenhadas em desobstruir a rede de esgoto, trabalho que é intensificado durante o período chuvoso, agravado pelo lançamento de material que entope as galerias, prejudicando moradores.

 

 

Por Secom PMP

 

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