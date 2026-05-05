Central Moto Peças inaugura nova unidade na parte alta de Penedo e amplia atendimento à população

5 de maio de 2026
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A cidade de Penedo ganhou um importante reforço no setor de manutenção e peças para motocicletas nesta terça-feira (5). Foi inaugurada, na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, na parte alta do município, a nova unidade da Central Moto Peças, empresa já consolidada há 11 anos em Penedo.

 

A inauguração atraiu um grande público logo nas primeiras horas de funcionamento. Motociclistas de diversos bairros compareceram à loja em busca de serviços e produtos, refletindo a alta demanda por manutenção e reposição de peças na cidade. O movimento intenso marcou o primeiro dia da nova unidade, considerado um sucesso pelos organizadores.

 

O proprietário, Valmir, demonstrou entusiasmo com a expansão do negócio e destacou a importância da nova loja para facilitar o acesso da população. Segundo ele, a iniciativa visa atender melhor os clientes que residem na parte alta da cidade, evitando deslocamentos até o centro.

 

“Penedo agora conta com essa nova Central Moto Peças aqui na parte alta. É mais comodidade para os clientes, mas lembrando que a nossa loja do centro continua funcionando normalmente”, afirmou.

 

Com isso, a empresa passa a operar com duas unidades no município: uma na parte baixa, já tradicional entre os clientes, e a nova loja na parte alta, ampliando a cobertura e a capacidade de atendimento.

 

Ao longo de mais de uma década de atuação em Penedo, a Central Moto Peças construiu uma base sólida de clientes, apostando em variedade de produtos e serviços voltados ao público motociclista. A expansão reforça o crescimento do setor na cidade e a relevância das motocicletas como meio de transporte na região.

 

A expectativa é de que a nova unidade mantenha o ritmo de procura observado na inauguração, consolidando-se rapidamente como mais um ponto de referência para quem busca manutenção e peças para motos em Penedo e região.

 

 

por Redação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de maio de 2026
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