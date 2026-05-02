Homem é preso por ameaçar, manter esposa em cárcere e desacatar PM em Maceió

2 de maio de 2026
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Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Um homem foi preso nesta sexta-feira (1º) suspeito de ameaçar e manter a esposa em cárcere privado no bairro da Gruta, na parte alta de Maceió.

 

De acordo com a polícia, a ocorrência foi denunciada por um motorista por aplicativo, que relatou que a vítima era impedida de sair de casa e pedia socorro.

 

A mulher foi resgatada bastante abalada emocionalmente e confirmou que estava sendo mantida no imóvel contra a própria vontade.

 

Segundo a Polícia Militar, o suspeito resistiu à abordagem e desacatou os agentes, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo.

 

Após o controle da situação, vítima e agressor foram encaminhados à Central de Flagrantes. O homem permaneceu preso.

 

Ele foi autuado pelos crimes de sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal), ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147) e violência doméstica contra a mulher.

 

 

 

Por g1 Alagoas

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