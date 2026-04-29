Homem é preso por embriaguez ao volante após invadir batalhão e bater em moto de policial

29 de abril de 2026
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Ascom PC-AL

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite de terça-feira (28), após invadir o estacionamento do 12º Batalhão de Polícia (BP) e colidir o carro que dirigia contra a moto de um militar. O nome do suspeito não foi divulgado, e não há registro de feridos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem conduzia um carro de cor prata, de placas NMJ-1405. A equipe de plantão realizou a detenção do motorista que, segundo os policiais, apresentava sinais de embriaguez e comportamento agitado.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, no Tabuleiro dos Martins, onde foi autuado por embriaguez ao volante.

Fonte: G1/AL

29 de abril de 2026
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