Governo de Alagoas publica edital do concurso do Detran/AL com 116 vagas

As inscrições serão abertas no dia 6 de maio para os cargos de Assistente de Trânsito e Analista de Trânsito

27 de abril de 2026
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Leandro Santos/Arquivo Ascom Detran-AL

O Governo de Alagoas publicou o edital para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AL), que integra o maior número de certames realizados de uma única vez pelo Estado. No total, serão 11.280 vagas distribuídas em 21 órgãos do Poder Executivo Estadual. Para o Detran/AL, foram abertas 116 vagas no edital do concurso, que foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (27) e pode ser conferido clicando aqui: https://diario.imprensaoficial.al.gov.br/apinova/api/editions/viewPdf/51511.

 

O governador Paulo Dantas anunciou a publicação do edital em suas redes sociais e afirmou que as duas carreiras são fundamentais para organizar, planejar e melhorar a mobilidade em Alagoas.

 

“Já está autorizado o edital para o concurso do Detran. São 116 vagas; um concurso que vai ajudar no planejamento e na melhoria dos serviços para esse órgão que é tão importante para a nossa mobilidade, e para criarmos todas as condições para os nossos motoristas e para todos os nossos habitantes do estado. Venha participar do maior concurso da história de Alagoas!”, afirmou o governador.

 

Das 116 vagas, 50 são de contratação imediata e outras 66 de cadastro de reserva, para os cargos de Assistente de Trânsito e Analista de Trânsito. Os salários iniciais são de R$ 5.454,54 e R$ 7.800,00, respectivamente. As funções são destinadas a candidatos com nível superior. Para o cargo de Assistente de Trânsito, podem tentar a vaga pessoas com qualquer área de formação; já para o de Analista de Trânsito, somente candidatos com formação em Administração, Análise de Sistemas, Pedagogia, Direito, Contabilidade, Engenharia Civil e Estatística podem se candidatar.

 

Marco Fireman, diretor-presidente do Detran/AL, o concurso irá garantir ainda mais qualidade aos serviços oferecidos à população. Ele destacou que o governador Paulo Dantas vem mudando a história do órgão, valorizando os servidores e sem medir esforços nos investimentos que estão sendo realizados no Detran/AL.

 

“Esse novo concurso vem para impulsionar os serviços oferecidos pelo Detran/AL, acompanhando os investimentos que estão sendo feitos pelo Governo do Estado. Há 25 anos não se realiza um certame no órgão. O único concurso aconteceu em 2001. Muitos servidores já estão se aposentando e, com isso, precisamos enfrentar uma carência no atendimento”, afirmou Marco Fireman.

 

As inscrições serão abertas no dia 6 de maio e poderão ser feitas até o dia 9 de junho pelo link: http://www.cebraspe.org.br/, e as provas estão previstas para o dia 02 de agosto.

 

Plano de Cargos e Carreiras

 

Os aprovados no concurso ingressarão amparados por um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) revisado e moderno, com a carreira estruturada em sete classes e três níveis. O PCCS do Detran/AL, aprovado e sancionado pelo governador Paulo Dantas em dezembro de 2023, garantiu um ganho salarial médio de 30% aos servidores.

 

 

 

Por João Victor Barroso / Ascom Detran Alagoas

 

27 de abril de 2026
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