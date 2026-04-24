Prefeitura de Penedo encerra análise dos alimentos da agricultura familiar que vão compor a merenda escolar

Na tarde desta quinta-feira (23), foi concluída a etapa de análise das amostras dos alimentos do processo de seleção dos fornecedores da agricultura familiar, que irão compor a merenda escolar das 31 unidades da Secretaria Municipal de Educação de Penedo. A avaliação foi realizada pela equipe técnica de nutricionistas da pasta, com a participação de membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

Durante dois dias, alimentos de quatro cooperativas, cinco associações, um grupo formal e dois agricultores individuais foram avaliados por uma equipe composta pela nutricionista responsável técnica do Programa de Alimentação Escolar, cinco nutricionistas do quadro técnico, três conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar, incluindo o presidente, uma assessora da SEMED, um assessor administrativo, duas estagiárias de Nutrição e o diretor do departamento de distribuição.

“Essa fase, que é a análise das amostras na chamada pública, é uma etapa fundamental para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos que serão adquiridos ao longo do contrato. É por meio dessa avaliação que é possível verificar aspectos como higiene e conservação, além das características sensoriais, como cor, cheiro, sabor e textura, bem como a conformidade com as exigências estabelecidas no edital”, explicou a nutricionista e responsável técnica do Programa de Alimentação Escolar da SEMED, Carla Sampaio.

Foram analisadas amostras de macaxeira sem casca, coco ralado, bolos diversos, tapioca, canjica, farinha de mandioca, farinha d’água, esfirra de macaxeira recheada, pão de macaxeira com queijo, pão de macaxeira com frango, mini pizza, pamonha, leite de coco, carne bovina sem osso, carne moída, frango (incluindo peito e coxa), polpa de fruta, ovos, iogurte e queijo tipo coalho.

“As amostras são avaliadas considerando alguns critérios, como aparência, peso, cor, odor, sabor, textura e consistência do alimento. Também avaliamos a rotulagem e verificamos se o agricultor possui alvará, que é indispensável para a comercialização desses itens. Os alimentos in natura tiveram a apresentação de amostras dispensada, pois normalmente são avaliados no ato do recebimento. Ainda assim, solicitamos um padrão para garantir que o agricultor mantenha a qualidade durante todo o contrato”, encerrou a nutricionista.

Após as análises, seguindo todos os protocolos, os itens foram classificados conforme os critérios estabelecidos, ficando aptos ou não para o fornecimento ao Programa de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Penedo. O contrato é válido por um ano, e nos próximos dias os contratos serão assinados.

Por Secom PMP