Cidoca cobra critérios técnicos na entrega de moradias em Penedo

23 de abril de 2026
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Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Penedo, durante a Sessão Ordinária da última quinta-feira (09), o vereador Alcides de Andrade Neto cobrou do Executivo total transparência no cronograma de entregas habitacionais. Com o avanço das obras no município, o parlamentar destacou a necessidade de uma fiscalização rigorosa sobre as listas de beneficiários. O objetivo é garantir que o direito à moradia seja respeitado de forma justa, assegurando que as casas cheguem às famílias que preenchem rigorosamente os requisitos legais.

 

por Redação

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