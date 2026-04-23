Cidoca cobra critérios técnicos na entrega de moradias em Penedo

Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Penedo, durante a Sessão Ordinária da última quinta-feira (09), o vereador Alcides de Andrade Neto cobrou do Executivo total transparência no cronograma de entregas habitacionais. Com o avanço das obras no município, o parlamentar destacou a necessidade de uma fiscalização rigorosa sobre as listas de beneficiários. O objetivo é garantir que o direito à moradia seja respeitado de forma justa, assegurando que as casas cheguem às famílias que preenchem rigorosamente os requisitos legais.

por Redação