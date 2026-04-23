Time do sueco, Sporting lidera a Segunda Divisão e sonha com a elite do futebol alagoano Em Teotônio Vilela, equipe goleia o Migulense e chega a seis pontos no campeonato

Time do sueco, Sporting lidera a Segunda Divisão e sonha com a elite do futebol alagoano

O estilo viking está dando certo na Segunda Divisão de Alagoas. Domingo, o Sporting, time fundado pelo sueco Anders Wallgren, goleou o Miguelense por 4 a 1 no Estádio O Medalhão, em Teotônio Vilela, e assumiu a liderança isolada da competição, com seis pontos.

O jogo, inclusive, marcou a estreia do Sporting na sua casa nesta edição da Segundona. Criado neste ano, após Anders comprar o antigo Sete de Setembro, o time tenta chegar rapidamente à elite do futebol alagoano.

A equipe, comandada pelo técnico Genalvo, jogou domingo com: Pablo; Davi, Elvis, Capela e Jaco; Luan, Dinda, Cassinho e Kaique; Ruan e Everson Vó.

Segundo Anders, uma das inspirações para o Sporting é o Bodo/Glimt, da Noruega, que impressionou a Europa neste ano na Champions.

— O Mjällby (atual campeão da Suécia), o Bodo/Glimt, da Noruega, e outro clube da Suécia, o GAS, de Gontemburgo, esses três clubes têm essa metodologia que vou usar aqui: alta pressão, corre muito, um, dois toques, muito ofensivo, controle de jogo e fechar os espaços dos adversários. Quando perdem a bola, vão para cima e não baixam muito — explicou Anders, em entrevista ao jornalista Caio Lorena, da TV Asa Branca.

Na segunda rodada, o Sporting foi o único time a vencer. O Zumbi, vice-líder, com quatro pontos, empatou com o São Domingos e o Jaciobá ficou no zero com o São Domingos.

Regulamento

A primeira fase da Segundona terá cinco jogos para cada time, e os quatro melhores avançam às semifinais. O término do campeonato está previsto para 30 de maio e apenas o campeão conquista o acesso.

Fonte: GE/AL