Banhista encontra crânio humano na praia de Pajuçara, em Maceió
Uma banhista encontrou um crânio ao entrar no mar da Pajuçara, em Maceió, no início da tarde desta segunda-feira (20). A mulher estava com a família quando percebeu que havia pisado em um objeto estranho na água.
Ao g1, a Polícia Científica confirmou que se trata de um crânio humano. Segundo informações da assessoria do programa Ronda no Bairro, ao puxar o material para verificar do que se tratava, ela constatou que era um crânio.
A mulher então procurou uma guarnição do Ronda no Bairro que fazia patrulhamento de bicicleta na região e relatou a situação.
Os agentes foram até o local, isolaram a área e acionaram equipes da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Científica, que assumiram a ocorrência.
Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar como o crânio foi parar no mar e se há possibilidade de identificação.
Fonte: G1/AL