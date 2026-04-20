Banhista encontra crânio humano na praia de Pajuçara, em Maceió

20 de abril de 2026
Polícia Científica de Alagoas

Uma banhista encontrou um crânio ao entrar no mar da Pajuçara, em Maceió, no início da tarde desta segunda-feira (20). A mulher estava com a família quando percebeu que havia pisado em um objeto estranho na água.

Ao g1, a Polícia Científica confirmou que se trata de um crânio humano. Segundo informações da assessoria do programa Ronda no Bairro, ao puxar o material para verificar do que se tratava, ela constatou que era um crânio.

A mulher então procurou uma guarnição do Ronda no Bairro que fazia patrulhamento de bicicleta na região e relatou a situação.

Os agentes foram até o local, isolaram a área e acionaram equipes da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Científica, que assumiram a ocorrência.

Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar como o crânio foi parar no mar e se há possibilidade de identificação.

Fonte: G1/AL

Artigos relacionados

Mulher é detida após atirar contra casa do irmão e atingir trabalhador no pé em Penedo

22 de abril de 2026

Projeto da UFAL “Mar à Vista” chega pela primeira vez à região de Caatinga e promove cinema e educação ambiental em Penedo

22 de abril de 2026

TRE-AL determina que JHC remova post das redes sociais por propaganda antecipada

22 de abril de 2026

Jovem é preso por estupro de vulnerável após menor dar entrada em hospital com hemorragia

21 de abril de 2026

