Comitê orienta pais de estudantes da Escola Municipal Irmã Jolenta sobre rede de proteção contra violência à infância em Penedo

17 de abril de 2026
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Andrey Santos

Pais e pessoas responsáveis por estudantes da Escola Municipal Irmã Jolenta, unidade da Prefeitura de Penedo, receberam orientação sobre como funciona a rede de proteção contra a violência às crianças e adolescentes.

 

O trabalho realizado na tarde desta quarta-feira, 15, é parte das ações integradas desenvolvidas na rede pública municipal de ensino, por meio do Comitê Aprender a Proteger, aplicativo para telefone celular desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL).

Comitê do aplicativo Aprender a Proteger é formalizado em Penedo

 

“O Ministério Público traz o Aprender a Proteger para que a escola saia fortalecida, junto com as outras instâncias, como a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, Polícias Civil e Militar, Conselho Tutelar, junto com essas instâncias para que possamos fortalecer a proteção da infância e da adolescência. Essa reunião é para isso. Nós estamos aqui para proteger os direitos integrais das crianças e dos adolescentes”, afirmou o promotor de justiça João Batista dos Santos Filho.

 

O contato direto entre representantes das instituições que integram a rede de proteção contra a violência em Penedo e pais ou responsáveis por crianças e adolescentes matriculados em unidades de ensino da rede pública municipal acontece no ambiente escolar.

 

Rede de proteção ganha aplicativo Aprender a Proteger

 

Além da Escola Irmã Jolenta, a orientação itinerante neste mês de abril já ocorreu na Escola Municipal Wilton Lucena e ainda será realizada na Escola Helena de Oliveira, situada na Cohab.

 

De acordo com o articulador municipal do Comitê Aprender a Proteger, Lucimar da Purificação, as próximas visitas estão agendadas para 08 de maio, às 9 horas, na Escola Municipal Santa Luzia, e 12 de maio, às 15 horas, na Escola Municipal Manoel Soares.

 

 

Por Secom PMP

 

17 de abril de 2026
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