Programa Saúde na Escola fortalece acompanhamento infantil na rede municipal de Penedo

16 de abril de 2026
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Mirelly Barbosa

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) com atendimentos e atividades educativas nas unidades da rede pública municipal. 

 

Nesta quarta-feira (15), a equipe Emulti Santa Luzia esteve na Escola Municipal Professor Wilton Lisboa Lucena realizando acompanhamento do desenvolvimento das crianças por meio de avaliações físicas e orientações preventivas voltadas à promoção da saúde.

 

A iniciativa do governo Inovação e Crescimento reúne profissionais de diferentes áreas, como fisioterapia, psicologia, nutrição, educação física e enfermagem, garantindo um olhar integral para a saúde e o bem-estar dos estudantes.

 

“Fizemos a antropometria das crianças para acompanhar o desenvolvimento, além de realizar palestras sobre prevenção à obesidade, prática de atividades físicas e boa alimentação para contribuir com o seu desenvolvimento”, destacou o fisioterapeuta Danilo Augusto.

 

O Programa Saúde na Escola reforça a parceria entre as áreas da Saúde e da Educação, da Prefeitura de Penedo, promovendo cuidados essenciais e contribuindo para o crescimento saudável de alunos e alunas da rede pública municipal.

 

 

Por Assessoria SMS

16 de abril de 2026
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