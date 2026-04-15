Papa diz que mundo precisa de mensagem de paz após nova crítica de Trump

Papa diz que mundo precisa de mensagem de paz após nova crítica de Trump

O papa Leão XIV disse nesta quarta-feira (15) que o mundo precisa ouvir uma mensagem de paz e coexistência, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, o atacou pela segunda vez esta semana nas redes sociais.

Falando em seu voo da Argélia para Camarões para a segunda etapa de uma viagem de 10 dias na África, o primeiro pontífice dos EUA pediu respeito por todas as pessoas e disse que suas viagens até agora mostraram a importância de buscar o diálogo entre diferentes comunidades.

“Embora tenhamos crenças diferentes, temos formas diferentes de adorar, temos modos diferentes de viver, podemos viver juntos em paz”, disse o pontífice, referindo-se aos seus dois dias na Argélia, onde a Igreja Católica é uma pequena minoria.

“Promover esse tipo de imagem é algo que o mundo precisa ouvir hoje.”

Fonte: CNN Brasil