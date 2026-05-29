Homem é preso suspeito de esfaquear ex-companheira e agredir e ameaçar policiais
Um homem foi preso, na quinta-feira (28), suspeito de esfaquear a ex-companheira enquanto ela dormia, na frente dos filhos, além de agredir e ameaçar policiais em Paripueira, no Litoral Norte de Alagoas. O suspeito, que não teve o nome divulgado, também descumpriu uma medida protetiva em favor da vítima.
De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegar à casa da mulher, a guarnição encontrou o suspeito saindo do imóvel com uma faca na mão. Ao perceber a presença dos militares, ele arremessou a arma no chão, mas resistiu à abordagem e agrediu os policiais no rosto.
Dentro da residência, os militares encontraram sinais de violência patrimonial, como um aparelho celular quebrado e uma mangueira de botijão de gás cortada. A mulher relatou aos policiais que foi agredida porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.
Ela sofreu ferimentos na cabeça e no braço, além de um corte profundo em um dos dedos. A vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento Médico (PAM) de Paripueira e, posteriormente, transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió.
O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes, na capital, onde foi autuado por tentativa de feminicídio qualificado, com agravante de descumprimento de medida protetiva de urgência.
Fonte: G1/AL