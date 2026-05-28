Médico da Seleção Brasileira confirma lesão de Neymar e dá prazo de recuperação para atacante

Médico da Seleção Brasileira confirma lesão de Neymar e dá prazo de recuperação para atacante

A situação médica de Neymar foi assunto novamente na Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (28), antes da entrevista de Casemiro e Weverton, o doutor Rodrigo Lasmar fez um comunicado e confirmou que o atacante está, de fato, com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita.

Lasmar, que esteve ao lado de Neymar nos exames médicos realizados em uma clínica particular na quarta (28), ainda informou que a expectativa é que o jogador esteja recuperado em até três semanas.

“Neymar se apresentou ontem na Granja Comary, fez todos os exames médicos e terminamos com a ressonãncia, que identificou uma lesão muscular de grau 2. O atleta segue em tratamento, a expectativa é que em duas a três semanas ele esteja liberado”, informou o médico.

O prazo dado pelo departamento médico da CBF faz com que Neymar perca os dois amistosos da Seleção antes da Copa do Mundo. O primeiro é neste domingo (31), contra o Panamá, no Maracanã, enquanto o segundo será no dia 6, contra o Egito, já em Cleveland, nos Estados Unidos.

O Brasil estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra Marrocos, No MetLife Stadium, em Nova Jersey. Neymar ainda é presença incerta na partida.

Bastidores: do exame ao acordo de confidencialidade

Como apurou a ESPN, a CBF já sabia desde a manhã de quarta-feira (27) que Neymar realizaria um exame de imagem em sua chegada a Teresópolis para a preparação da Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo. Representantes da entidade estiveram na clínica CDT (Centro de Diagnóstico Teresópolis) por volta das 12h para negociar a utilização exclusiva do local no final da tarde.

Após negociações, a clínica topou encerrar suas atividades às 16h – normalmente o local funciona até 19h – para que Neymar chegasse com privacidade no final da tarde.

Os funcionários envolvidos na realização do exame de imagem ainda assinaram um termo de confidencialidade para que nenhuma informação ou imagem vazasse.

Acompanhado do médico da seleção Rodrigo Lasmar, do supervisor Sérgio Dimas e de dois seguranças, Neymar chegou à clínica em uma van por volta das 17h e permaneceu no local até 18h30. Ele realizou exames e logo deixou o lugar para retornar à Granja Comary.

Pessoas que tiveram contato com o craque relataram um Neymar cabisbaixo e silencioso durante a presença na clínica localizada na região da Vila Muqui, a cerca de 6km da Granja Comary.

A CBF também reservou o mesmo horário para a realização de novos exames no final da tarde desta quinta-feira (28), mas informou à clínica que só confirmaria a utilização do espaço no decorrer do dia.

Pela programação original, a Seleção treinaria na parte da tarde, mas a atividade mudou para a manhã pela questão do clima na cidade, sempre prejudicado pela neblina.

por Matheus Henrique, Murilo Borges e Pedro Ivo Almeida, de Teresópolis (RJ)/ESPN