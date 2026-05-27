Prefeitura de Penedo padroniza salas de aula com climatização, LED, TV de 55 polegadas e novo mobiliário

A Prefeitura de Penedo iniciou, em 2026, um amplo projeto de padronização das salas de aula da rede municipal de ensino. A iniciativa contempla 280 salas distribuídas em 32 unidades escolares, levando mais estrutura, conforto e tecnologia para estudantes, professores e equipes pedagógicas.

O trabalho faz parte do compromisso da gestão Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro, com uma educação pública cada vez mais organizada, moderna e preparada para os desafios do ensino. Com o slogan Inovação e Crescimento, a administração municipal avança na melhoria dos ambientes escolares e fortalece as condições de aprendizagem em toda a rede.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Luciano Lucena, todas as salas contempladas receberão forro, iluminação em LED, climatização e revestimento nas paredes. O projeto também prevê a padronização do mobiliário da educação infantil e do ensino fundamental.

Entre as novidades anunciadas estão a instalação de painel pedagógico, mural de avisos, substituição dos quadros brancos e implantação de televisores de 55 polegadas, equipamentos que poderão ser utilizados pelos professores durante as aulas como ferramenta de apoio pedagógico.

“Estamos trazendo uma estrutura mais adequada para professores e alunos. Além da climatização, da iluminação em LED e do revestimento, teremos mobiliário padronizado, painel pedagógico, mural de avisos, novos quadros brancos e TVs de 55 polegadas para auxiliar no desenvolvimento das aulas”, destacou o secretário Luciano Lucena.

O projeto também garante mais suporte aos profissionais da educação. Cada sala contará com cadeira e birô para o professor, além de armário destinado ao armazenamento de materiais pedagógicos, contribuindo para a organização do ambiente escolar e para a rotina de trabalho em sala de aula.

“Investir na sala de aula é investir diretamente no futuro de Penedo. Nosso compromisso é garantir que cada professor tenha melhores condições de trabalho e que cada aluno encontre um ambiente mais confortável, organizado e moderno para aprender. A padronização das 280 salas mostra que a nossa gestão segue trabalhando com planejamento, responsabilidade e respeito pela educação pública. É assim que Penedo avança, com Inovação e Crescimento.”

Com a padronização das salas de aula, a Prefeitura de Penedo reforça a busca por equidade e qualidade em toda a rede municipal de ensino, garantindo que as melhorias cheguem às unidades escolares de forma planejada e estruturada.

Fonte: SECOM/PMP