CRB vence a Ponte Preta de virada e se aproxima do G4 da Série B

24 de maio de 2026
O CRB venceu a Ponte Preta de virada por 4 a 2 na tarde deste domingo (24), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo marcou a quarta vitória consecutiva da equipe alagoana na competição.

 

A Ponte Preta abriu vantagem com gols de David da Hora, ex-jogador do CRB, e Elvis, outro conhecido da torcida regatiana. O time da casa, porém, reagiu e buscou a virada com dois gols de Mikael e outros dois de Luiz Phellype, que saiu do banco de reservas para decidir a partida.

 

Com o resultado, o CRB chegou aos 14 pontos e assumiu a sétima colocação, ficando próximo da zona de acesso à Série A. Já a Ponte Preta permaneceu na 19ª posição, com apenas sete pontos.

 

Próximos jogos

 

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Cuiabá no domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da Série B.

 

A Ponte Preta tenta a recuperação diante do Botafogo-SP na segunda-feira (1º de junho), às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli.

 

 

Por Lívia Gomes/Itatiaia

