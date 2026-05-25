Capacita Penedo inicia ciclo 2026 de formações continuadas na SEMED

A Secretaria Municipal de Educação de Penedo (Semed) iniciou nesta segunda-feira, 25, o ciclo anual de capacitações continuadas. A cerimônia de abertura do Capacita Penedo 2026 ocorreu no Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto, no Centro Histórico, e reuniu profissionais de diversas áreas da rede pública de ensino.

O Capacita Penedo segue um cronograma e vai alcançar todos os profissionais da Educação. No lançamento, uma série de eventos estão programadas para os três turnos deste primeiro dia útil da semana.

“Hoje é o início da temporada 2026 de capacitações realizada pela Semed Penedo, que abrange todos os servidores, dos professores à área administrativa. Essa iniciativa tem por objetivo fazer com que, cada vez mais, a gente possa avançar na qualidade da rede do nosso município. Quero aproveitar o momento para, desde já, convidar todos os servidores a participarem de todas as formações que irão acontecer ao longo do ano. Essa é a oportunidade que vocês têm para crescer cada vez mais profissionalmente e nos ajudar a oferecer uma educação de qualidade aos nossos alunos”, enfatizou o secretário de Educação de Penedo, Luciano Lucena.

Na abertura da temporada, a programação feita para todos os profissionais, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os presentes participaram das palestras “A Saúde Emocional do Educador”, com Flavio Ferreira, e “A Força da Atitude: O Poder de Quem Decide Fazer a Diferença”, com Robério Silva.

“Hoje é o lançamento da temporada 2026 do programa de formação continuada para todos os profissionais da educação, desde gestores até professores, secretários escolares, pessoal do Integral, merendeiras, motoristas e demais servidores. Ao longo do ano, o Capacita Penedo vai alcançar todos com uma carga horária de formação para melhor atender os alunos, a comunidade e os pais. Hoje é o lançamento do bloco de formações, da carga horária e de tudo o que vai acontecer ao longo do ano”, explicou a coordenadora do programa, Keith Guimarães.

A psicopedagoga e diretora da Educação Inclusiva da Secretaria de Educação de Penedo (Semed), Rayane Vilela, foi uma das mais de 800 servidoras que lotaram os dois pavimentos, mezanino e térreo do Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto, o antifo Cine São Francisco.

“O Capacita Penedo é uma formação continuada que permite ao professor conectar a teoria acadêmica à realidade do chão da escola. Mais do que aprender novos conceitos, o foco está em como aplicar estratégias dinâmicas que façam sentido para o aluno de hoje, transformando a prática diária, porque cada sala de aula é um universo heterogêneo. A formação constante oferece ferramentas para que os educadores compreendam o desenvolvimento humano em sua totalidade, desenvolvendo sensibilidade e competência técnica para realizar adaptações pedagógicas que acolham os estudantes em suas inúmeras formas de aprender, além de auxiliar nas dificuldades de aprendizagem e em outras especificidades, garantindo que todos sejam incluídos e respeitados”, encerrou.

Por Secom PMP