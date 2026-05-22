Prefeitura lança Aprova Penedo e abre 100 vagas gratuitas para preparar penedenses para concurso da PMAL Iniciativa inédita da Prefeitura de Penedo, em parceria com o HD Cursos, oferece preparação gratuita para moradores do município inscritos no Concurso da Polícia Militar de Alagoas.

O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes lançou, nesta quinta-feira, 21 de maio, o Aprova Penedo, uma iniciativa inédita voltada à preparação gratuita de penedenses para o Concurso da Polícia Militar de Alagoas. A ação será realizada em parceria com o HD Cursos, do professor Hugo Dias, e vai selecionar 100 candidatos para uma jornada intensiva de estudos, com aulas presenciais, materiais didáticos, simulados e acompanhamento pedagógico.

O programa nasce com o objetivo de ampliar o acesso ao conhecimento, fortalecer a preparação dos moradores de Penedo e criar novas oportunidades para quem sonha em ingressar na carreira pública. As aulas têm início previsto para 25 de maio de 2026 e seguem até 17 de julho de 2026, de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h40, na Escola Santa Luzia, localizada próximo ao Trevo do Rotary, no bairro que leva o mesmo nome da unidade escolar.

COMO SE INSCREVER?

Para participar, o candidato precisa morar em Penedo, comprovar residência no município, possuir nível médio e enviar o comprovante de inscrição no Concurso da Polícia Militar de Alagoas.

A inscrição no Aprova Penedo será feita exclusivamente pela internet, por meio do endereço https://aprova.pene.do, onde o candidato deverá preencher seus dados e anexar a documentação solicitada.

O prefeito Ronaldo Lopes destacou que o Aprova Penedo reforça o compromisso da gestão municipal com a educação, a inclusão e a criação de oportunidades reais para a população.

“Essa é uma ação inédita, pensada para ajudar quem tem vontade de entrar no serviço público, mas muitas vezes não tem condições de pagar por uma preparação de qualidade. A gestão Inovação e Crescimento está investindo em conhecimento, em futuro e na capacidade dos nossos jovens e trabalhadores. ”, afirmou Ronaldo Lopes.

O secretário municipal de Educação, Luciano Lucena, ressaltou que o programa une planejamento, responsabilidade e compromisso social, oferecendo aos candidatos uma preparação organizada e direcionada para o concurso.

“O Aprova Penedo foi pensado para dar suporte aos moradores que já estão nessa caminhada em busca da aprovação. Teremos aulas presenciais, acompanhamento pedagógico, simulados e conteúdos fundamentais para uma preparação mais forte. É uma iniciativa que valoriza a educação como caminho para transformar vidas”, destacou Luciano Lucena.

A preparação contará com conteúdos de Língua Portuguesa e Redação, Matemática e Raciocínio Lógico, Informática, História de Alagoas, Geografia de Alagoas, Atualidades, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos, Legislação PMAL, Direito Penal, Direito Penal Militar e disciplinas processuais.

Para o professor Hugo Dias, proprietário do HD Cursos, a parceria com a Prefeitura de Penedo representa uma oportunidade de levar ensino direcionado e de qualidade aos candidatos do município.

“O HD Cursos chega a essa parceria com muita responsabilidade e compromisso. Vamos trabalhar uma preparação intensiva, focada no edital, nos principais conteúdos e na realidade de quem precisa estudar com método. O objetivo é fazer com que os alunos de Penedo tenham mais segurança, mais organização e mais condições de buscar a aprovação”, afirmou Hugo Dias.

As inscrições estão sujeitas à análise documental e ao limite de 100 vagas aprovadas. No formulário online, o candidato deve informar nome completo, endereço, cidade, estado, e-mail, telefone, escolaridade, CPF, RG, além de anexar comprovante de residência e comprovante de inscrição no Concurso da Polícia Militar de Alagoas.

Os interessados devem acessar https://aprova.pene.do, conferir os requisitos e enviar a inscrição para análise.

Fonte: SECOM/PMP