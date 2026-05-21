Prefeitura de Penedo registra boletim de ocorrência após novo ato de vandalismo contra letreiro no trevo do Bom Jesus
A Prefeitura de Penedo adotou providências oficiais após o letreiro turístico instalado no trevo do Bom Jesus dos Navegantes, na parte alta da cidade, ser alvo novamente de pichação. O equipamento público, que valoriza a identidade visual do município e recepciona moradores e visitantes, foi encontrado danificado na manhã desta quinta-feira (21).
O caso voltou a preocupar a gestão municipal porqueo mesmo letreiro já havia sido pichado entre a última quarta-feira e quinta-feira. Após o primeiro episódio, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação, providenciou a recuperação do espaço no domingo, realizando a pintura do equipamento para devolver ao local a aparência adequada.
Mesmo com a ação rápida de manutenção, o patrimônio público voltou a ser atacado poucos dias depois. Diante da reincidência, a Secretaria Municipal de Comunicação registrou boletim de ocorrência no CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, com o objetivo de colaborar com a investigação, identificar o autor e garantir que o caso seja tratado dentro da lei.
A medida reforça o compromisso da Prefeitura de Penedo com a preservação dos espaços públicos, especialmente em pontos de grande visibilidade, como o trevo do Bom Jesus dos Navegantes, uma das entradas da cidade e referência para quem chega ao município.
A Guarda Patrimonial Municipal também acompanha o caso e já obteve características do possível autor. As informações estão sendo apuradas para que o suspeito seja localizado e apresentado à Polícia Civil.
O boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil, na 7ª DRP, tendo como referência o delegado regional Rômulo Andrade. A iniciativa busca assegurar que o ato não fique impune e que novos danos ao patrimônio público sejam evitados.
“A Polícia Civil não medirá esforços para identificar o responsável por esse ato de vandalismo contra o patrimônio público. Assim que o autor for localizado, serão adotadas todas as providências cabíveis, dentro da lei, para que ele responda pelos danos causados”, destacou o delegado regional Rômulo Andrade.
A Prefeitura de Penedo destaca que cuidar da cidade é uma responsabilidade coletiva. Cada praça, monumento, letreiro, prédio público e equipamento urbano pertence à população. Quando alguém danifica um espaço público, não atinge apenas a gestão municipal, atinge diretamente o cidadão, que paga pela recuperação e perde um bem que deveria estar preservado.
Pichar, danificar ou destruir patrimônio público não é brincadeira. É uma conduta que pode gerar responsabilização legal, prejuízo financeiro e apresentação do autor às autoridades competentes. A gestão municipal continuará atuando com firmeza para proteger os bens públicos e manter Penedo limpa, organizada e valorizada.
Fonte: SECOM/PMP