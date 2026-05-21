Prefeitura de Penedo registra boletim de ocorrência após novo ato de vandalismo contra letreiro no trevo do Bom Jesus

Prefeitura de Penedo registra boletim de ocorrência após novo ato de vandalismo contra letreiro no trevo do Bom Jesus

A Prefeitura de Penedo adotou providências oficiais após o letreiro turístico instalado no trevo do Bom Jesus dos Navegantes, na parte alta da cidade, ser alvo novamente de pichação. O equipamento público, que valoriza a identidade visual do município e recepciona moradores e visitantes, foi encontrado danificado na manhã desta quinta-feira (21).

O caso voltou a preocupar a gestão municipal porqueo mesmo letreiro já havia sido pichado entre a última quarta-feira e quinta-feira. Após o primeiro episódio, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação, providenciou a recuperação do espaço no domingo, realizando a pintura do equipamento para devolver ao local a aparência adequada.

Mesmo com a ação rápida de manutenção, o patrimônio público voltou a ser atacado poucos dias depois. Diante da reincidência, a Secretaria Municipal de Comunicação registrou boletim de ocorrência no CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, com o objetivo de colaborar com a investigação, identificar o autor e garantir que o caso seja tratado dentro da lei.

A medida reforça o compromisso da Prefeitura de Penedo com a preservação dos espaços públicos, especialmente em pontos de grande visibilidade, como o trevo do Bom Jesus dos Navegantes, uma das entradas da cidade e referência para quem chega ao município.

A Guarda Patrimonial Municipal também acompanha o caso e já obteve características do possível autor. As informações estão sendo apuradas para que o suspeito seja localizado e apresentado à Polícia Civil.

O boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil, na 7ª DRP, tendo como referência o delegado regional Rômulo Andrade. A iniciativa busca assegurar que o ato não fique impune e que novos danos ao patrimônio público sejam evitados.

“A Polícia Civil não medirá esforços para identificar o responsável por esse ato de vandalismo contra o patrimônio público. Assim que o autor for localizado, serão adotadas todas as providências cabíveis, dentro da lei, para que ele responda pelos danos causados”, destacou o delegado regional Rômulo Andrade.

A Prefeitura de Penedo destaca que cuidar da cidade é uma responsabilidade coletiva. Cada praça, monumento, letreiro, prédio público e equipamento urbano pertence à população. Quando alguém danifica um espaço público, não atinge apenas a gestão municipal, atinge diretamente o cidadão, que paga pela recuperação e perde um bem que deveria estar preservado.

Pichar, danificar ou destruir patrimônio público não é brincadeira. É uma conduta que pode gerar responsabilização legal, prejuízo financeiro e apresentação do autor às autoridades competentes. A gestão municipal continuará atuando com firmeza para proteger os bens públicos e manter Penedo limpa, organizada e valorizada.

Fonte: SECOM/PMP