EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA HCL PROTEÇÃO VEICULAR – CNPJ 46.601.638/0001-89

O Sr. Presidente da HCL PROTEÇÃO VEICULAR, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca os associados, em pleno gozo de seus direitos e deveres, para a Assembleia GeralOrdinária e Extraordinária a ser realizada na Rod. Mario Freire Leahy, 1678, Senhor Bonfim, Penedo/AL, CEP: 57.200-000, em 30de maio de 2026, às 09h00min em 1ª convocação, ou, às 09h30min, em 2ª convocação, independendo do número de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação dascontas de 2025; (II) Renovação do mandato da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; (III) Alteração do Regulamento Interno; (IV) Alteração da Razão Social; (V) Alteração do Estatuto Social.



Penedo/AL, 20 de maio de 2026



SWANCLERTISON VICTOR DA SILVA SANTOS

Presidente