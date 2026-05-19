Prefeitura de Penedo chega a final nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2026

A Prefeitura de Penedo participou na noite desta segunda-feira, 18, da final nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2026, uma das principais premiações do país voltadas ao reconhecimento de gestões municipais que desenvolvem ações de estímulo ao empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento territorial.

A cerimônia de anúncio dos vencedores aconteceu durante a 27ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, o CICB. Ao todo, 207 prefeituras e 6 regiões administrativas do Distrito Federal se classificaram para a etapa final da disputa, distribuídas em 9 categorias: Simplificação, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Socioprodutiva, Turismo e Identidade Territorial, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Empreendedorismo Rural e Gestão Inovadora.

Penedo garantiu presença na final nacional após vencer a etapa alagoana com o projeto Programa Penedo Vivo e Mais Verde, desenvolvido na área da educação e classificado na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. A iniciativa fortalece práticas sustentáveis nas unidades de ensino e, ao mesmo tempo, contribui para a economicidade da gestão escolar.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Luciano Lucena, o programa permite que as escolas utilizem a pontuação alcançada para trocar por materiais de uso diário, como itens de limpeza, por exemplo. Com isso, os recursos do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, do governo federal, podem ser direcionados para outras necessidades, incluindo melhorias nas próprias unidades escolares.

Luciano Lucena representou a Prefeitura de Penedo na cerimônia nacional, acompanhado por representantes da Secretaria Municipal de Educação. Para o secretário, a presença de Penedo na final já demonstra a força do trabalho desenvolvido no município e coloca a cidade em evidência no cenário brasileiro.

“Nós saímos ganhadores no estado de Alagoas através do eixo Sustentabilidade e Meio Ambiente, que foi um projeto da educação. Então nós estamos concorrendo nesse eixo com 27 municípios, que são os 27 estados, um representante de cada estado”, destacou Luciano Lucena.

A participação de Penedo na etapa nacional reforça o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que unem educação, responsabilidade ambiental, inovação e uso eficiente dos recursos públicos. O reconhecimento estadual e a chegada à final brasileira confirmam que o município segue ampliando iniciativas capazes de gerar impacto positivo nas escolas, na comunidade e no desenvolvimento sustentável da cidade.

Com o Programa Penedo Vivo e Mais Verde, a Prefeitura de Penedo mostra que investir em sustentabilidade também é investir em educação, economia e futuro, fortalecendo práticas que contribuem para uma gestão pública mais moderna, eficiente e alinhada às necessidades da população.

Fonte: SECOM/PMP