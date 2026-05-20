Prefeitura de Penedo anuncia restauração da histórica Rua do Banheiro pelo PAP

20 de maio de 2026
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A Prefeitura de Penedo, por meio do PAP, Programa Acelera Penedo, anunciou nesta quarta-feira, 20 de maio, mais uma importante intervenção voltada à valorização do patrimônio histórico, ao fortalecimento do turismo e à criação de novos espaços de convivência para a população.

 

A obra contemplará a Rua do Banheiro, uma das áreas mais tradicionais da cidade, reconhecida pela sua ligação com a origem e a memória de Penedo. O espaço será totalmente restaurado e passará a contar com uma nova estrutura turística, incluindo a implantação de um restaurante com vista para o rio São Francisco.

O anúncio foi feito pelo prefeito Ronaldo Lopes, que destacou a importância histórica do local e explicou que o município já realizou etapas fundamentais para garantir a segurança da área. Segundo o gestor, as casas estavam abandonadas, foram desapropriadas e receberam reforços estruturais, especialmente nas cobertas e em imóveis que apresentavam risco de desabamento.

 

“Todos nós, penedenses, conhecemos a história dessa rua, onde a nossa cidade começou”, afirmou o prefeito Ronaldo Lopes durante visita ao local.

 

O projeto prevê a recuperação completa da área, respeitando as características arquitetônicas do centro histórico e preparando o espaço para receber moradores e visitantes. Além do restaurante turístico, a proposta inclui um ponto de contemplação ao final da rua, onde será possível apreciar a paisagem do rio São Francisco.

A iniciativa integra o conjunto de ações da gestão municipal para ampliar os investimentos em turismo, preservar espaços históricos e transformar áreas antes abandonadas em equipamentos públicos capazes de gerar movimento, pertencimento e novas oportunidades para Penedo.

 

Com a restauração da Rua do Banheiro, a Prefeitura reforça o compromisso de cuidar da história da cidade, valorizar seus símbolos e preparar novos atrativos para quem vive em Penedo e para quem visita o município.

 

 

SECOM/PMP

 

20 de maio de 2026
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