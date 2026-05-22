Ministério da Saúde leva para Penedo (AL) carreta de exames de imagem para diagnóstico precoce de doenças Unidade móvel chega ao município nesta sexta-feira (22), após atender as populações de outras cidades alagoanas, reduzindo o tempo de espera no SUS

A partir desta sexta-feira (22), pacientes do SUS de Penedo (AL) e região passam a contar com os serviços especializados em exames de imagem da carreta do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil. Com foco no diagnóstico precoce de doenças, a unidade móvel conta com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, que estão prontos para ofertar consultas com especialistas e tomografias, essenciais para definição rápida de tratamentos. Os pacientes são agendados e encaminhados pela secretaria de saúde local.

As carretas levam o cuidado para mais perto da população, reduzindo a necessidade de deslocamentos para grandes centros, sendo possível atender outras regiões menores ao redor dos municípios em que estiveram. Ao todo, pacientes de mais de 2,5 mil municípios em todas as regiões do país foram atendidos desde outubro de 2025.

“A carreta de imagem é muito importante, porque através dos exames é possível diagnosticar doenças de forma precoce, reduzir filas, reduzir o tempo de espera do usuário, atender pessoas em locais remotos e de difícil acesso. A carreta aqui vai atender pacientes de toda a 6ª região de saúde de Alagoas, não só de Penedo, reforçando o compromisso do Governo do Brasil em levar mais atendimento para todos os locais do país”, explica Marilda Pereira Yamashiro Tani, chefe do Serviço de Articulação Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde do estado.

Em Alagoas, a iniciativa do Governo do Brasil também levou o cuidado especializado em imagem e saúde da mulher para mais perto da população de outras cidades. As carretas já passaram por Arapiraca, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, União dos Palmares, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Atalaia e São Miguel dos Campos.

A iniciativa do Ministério da Saúde já soma 80 carretas em circulação, seis delas são novas unidades que chegaram nesta semana a novos municípios, atendendo os primeiros pacientes nessa rodada. Até o momento, 127 mil pessoas foram atendidas nas carretas e 352,2 mil procedimentos foram realizados, inclusive cirurgias de catarata que devolveram a visão para 18,9 mil pessoas.

Mapa da saúde: veja locais que passam a contar com as carretas do Governo do Brasil

Além de Penedo (AL), nesta rodada outras 11 cidades de sete estados serão contempladas com carretas do Agora Tem Especialistas, que levam mais atendimento onde a população está.

As cidades de Itaberaba (BA), Vitória da Conquista (BA), Baturité (CE), Assunção (PB) e Atibaia (SP) também recebem as carretas de exames de imagem, que realizam procedimentos fundamentais para o apoio ao diagnóstico e definição de tratamentos.

Já unidades de saúde da mulher estarão em Teresina de Goiás (GO), Sumé (PB), Queimadas (PB), Apiaí (SP) e Gurupi (TO). As carretas oferecem atendimento integral, com consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias e até biópsias, fortalecendo o cuidado preventivo e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Agora tem Especialistas: mais saúde e menor tempo de espera

Para reduzir o tempo de espera por atendimento especializado, o programa também atua com mutirões em finais de semana; a reativação de espaços ociosos em hospitais públicos; a ampliação do horário de atendimento em policlínicas; o provimento de mais médicos especialistas; o atendimento gratuito a pacientes do SUS em hospitais privados e filantrópicos que têm como contrapartida o recebimento de créditos financeiros para abatimento de tributos federais; entre outras iniciativas que já garantiram números expressivos de cirurgias eletivas, com a marca de 14,9 milhões de procedimentos em 2025 — um aumento de 42% em relação a 2022 —, além da marca inédita de 1,3 milhão de exames e 14 milhões de internações.

Fonte: Ministério da Saúde