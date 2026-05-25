Sporting bate Zumbi em União e fica muito perto da Primeira Divisão do Alagoano

Debutante do futebol alagoano, o Sporting está perto de fazer história. No jogo de ida da final do Campeonato Alagoano da Série B, a equipe de Teotônio Vilela venceu o Zumbi por 2 a 0. Cassinho e Mamede, um em cada tempo, marcaram os gols do jogo, disputado na tarde deste domingo (24), no Estádio Orlando Gomes de Barros, em União dos Palmares.

Com o resultado, o Sporting pode até ser derrotado por um gol de diferença que fica com o título da competição e, consequentemente, com o acesso. Por outro lado, a situação do Pantera é complicada. O time precisa vencer por dois tentos de vantagem para levar a disputa aos pênaltis, ou por três para conquistar o troféu e acabar com a maldita sina de conquistar o oitavo vice-campeonato nas últimas dez edições do torneio.

O segundo e decisivo confronto será disputado às 14h30 do próximo domingo (31), no Estádio Medalhão, em Teotônio Vilela.

Por Taynã Melo/Gazetaweb