Programa ‘Assistência com Você’ celebra o Dia das Mães no próximo dia 02

Programa ‘Assistência com Você’ celebra o Dia das Mães no próximo dia 02

Na próxima terça-feira, 02 de junho, a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) realiza mais uma edição do programa Assistência com Você. A iniciativa, que integra o calendário de ações da secretaria, acontecerá na Praça 12 de Abril, no Centro Histórico de Penedo.

O evento, que reúne diversas secretarias e serviços em um único dia, acontecerá das 14h às 17h. Além da prestação de serviços, em comemoração ao Dia das Mães, também serão sorteados diversos prêmios.

“Essa iniciativa integra o calendário oficial da Assistência Social de Penedo e acontece mensalmente, levando serviços e cidadania tanto para a zona urbana quanto para a zona rural. O evento, realizado há vários anos, reúne diversas secretarias e instituições parceiras em uma grande ação voltada ao atendimento da população”, explicou a secretária interina de Assistência Social, Claudiane Nonato.

Durante a programação, serão ofertados serviços como atualização do Cadastro Único, emissão da Carteira da Pessoa Idosa, carteiras para pessoas com deficiência e para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendimentos de saúde, ações da Secretaria da Mulher, corte de cabelo, orientações sociais, entre outros serviços essenciais.

O Assistência com Você também conta com a participação de parceiros como CONASA e Equatorial, ampliando os atendimentos e aproximando ainda mais os serviços da comunidade. Todos os meses, a ação promove sorteios de brindes e prêmios para os participantes, fortalecendo o momento de integração e acolhimento das famílias.

Fonte: SECOM/PMP