Governo de Alagoas publica edital com 1.620 vagas para professores da rede estadual

O Governo de Alagoas publicou nesta sexta-feira (29) o edital do novo concurso público para professores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Estão sendo ofertadas 1.620 vagas para atuação na rede estadual de ensino, sendo 521 para provimento imediato e 1.099 destinadas à formação de cadastro de reserva.

Os profissionais aprovados atuarão na docência, desenvolvendo atividades pedagógicas, planejamento escolar, acompanhamento do processo de aprendizagem e ações voltadas à formação cidadã dos estudantes.

Concurso para professores

O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A seleção contará com provas objetivas, discursiva e avaliação de títulos, todas com caráter eliminatório e classificatório, conforme previsto no edital.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nas cidades de Maceió e Arapiraca, no dia 18 de outubro de 2026, no turno da tarde, com duração de 4 horas e 30 minutos. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

A prova objetiva será composta por questões de conhecimentos básicos e específicos no modelo “certo” ou “errado”, característico do Cebraspe. Já a prova discursiva consistirá na produção de um texto dissertativo sobre temas da atualidade.

Entre os conteúdos cobrados nos conhecimentos básicos estão Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, fundamentos da educação brasileira, legislação educacional e temas pedagógicos. A prova discursiva abordará temas relacionados à educação, saúde, tecnologia, meio ambiente, economia e sociedade.

Detalhes do certame

Das vagas imediatas, 279 são destinadas à ampla concorrência (AC), 44 para pessoas com deficiência (PCD) e 98 para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ). Já o cadastro de reserva contará com 379 vagas para ampla concorrência, 376 para PCD e 344 para PPIQ.

A remuneração inicial é de R$ 4.325,37 para jornada semanal de 30 horas. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe, entre os dias 29 de junho e 5 de agosto de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 150.

O edital prevê isenção da taxa para candidatos que se enquadrem nos critérios estabelecidos pela legislação estadual, como pessoas desempregadas, inscritas em programas sociais, doadores de sangue ou medula óssea, trabalhadores que recebem até um salário mínimo, convocados pela Justiça Eleitoral e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Confira o cronograma previsto:

Pedido de isenção da taxa: das 10h de 29 de junho às 18h de 8 de julho

Inscrições: das 10h de 29 de junho às 18h de 5 de agosto

Prazo final para pagamento da taxa: 7 de agosto

Divulgação dos locais de prova: 2 de outubro

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 18 de outubro

Consulta individual ao gabarito preliminar: das 19h de 20 de outubro às 18h de 27 de outubro

Divulgação do padrão preliminar da prova discursiva: 20 de outubro

Período para recursos: das 10h de 21 de outubro às 18h de 27 de outubro

Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares: 28 de outubro

Resultado final das provas objetivas e resultado provisório da prova discursiva: 25 de novembro

O edital completo, além de informações sobre inscrições, conteúdos programáticos, requisitos e documentação necessária, está disponível no portal oficial da Seduc, neste link.

por Yasmin Henrique / Ascom Seduc