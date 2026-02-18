Mocidade Alegre é campeã pela 13ª vez do Carnaval de São Paulo

A Mocidade Alegre consagrou-se campeã do Grupo Especial do Carnaval paulistano de 2026, após apuração realizada na tarde desta terça-feira (17/2) no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

A escola liderou a apuração de ponta a ponta e venceu com 269,8 pontos, perdendo 0,1 apenas em dois quesitos: enredo e harmonia.

A Mocidade Alegre chegou ao 13º título de sua história ao levar para o Anhembi o samba-enredo Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra, inspirado na atriz Léa Garcia. A última vez em que terminou na primeira colocação foi em 2024.

A homenageada pela chamada Morada do Samba rompeu as barreiras do racismo e conquistou reconhecimento internacional ainda nos anos 1950, por sua participação no premiado filme Orfeu Negro, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1957. Além de se destacar no cinema e no teatro, fez também uma longa carreira na televisão, participando de novelas de sucesso, como A Escrava Isaura.

Terceira escola a entrar na avenida na segunda noite de desfiles, a Mocidade levantou a arquibancada com refrão forte e bateria afiada.

A bateria comandada por Mestre Sombra criou longas paradinhas e outras bossas que permitiram que as vozes dos integrantes da escola se sobressaíssem em meio à apresentação musical. Em conversa com a reportagem do Metrópoles na quinta-feira (12/2), ele já havia dado a dica de que botaria o povo para cantar na avenida.

O coral da Mocidade ganhou força principalmente no lerê, lerê, em alusão à novela A Escrava Isaura, e também ô, malunga ê. Malunga é um termo bantu que significa companheira, amiga.

No momento em que os músicos entraram no recuo, a rainha de bateria Aline Oliveira agitou um bandeirão em meio aos ritmistas e levantou a arquibancada. Ela é um dos símbolos da escola, tendo começado a frequentar a quadra da Mocidade ainda na infância.

Conhecida por saber como poucas desfilar com o regulamento debaixo do braço, perdendo poucos pontos, a Mocidade emocionou o Anhembi e fez uma apresentação para muito além da técnica. Agora, está mais próxima ainda da Vai-Vai, que segue como a maior campeã do Carnaval paulistano, com 15 títulos.

