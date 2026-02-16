Bolsonaro passou mal e está em observação, diz Carlos

Segundo o ex-vereador, seu pai segue sendo monitorado por médicos na Papudinha, onde está preso

16 de fevereiro de 2026
0 68
Fábio Vieira/Metrópoles

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, passou mal nesta segunda-feira (16/2) e precisou de atendimento médico.

 

 

“Fui informado há pouco que o presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente hoje à tarde e segue sendo monitorado após o ocorrido. Infelizmente não tenho mais informações! Sem palavras!”, escreveu em sua conta no X.

 

 

Carlos não deu mais detalhes sobre o motivo que teria levado Bolsonaro a passar mal nem se ele deve ser levado ao hospital para fazer exames.

 

 

 

Fonte: Metropoles

 

