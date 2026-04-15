Maceió será sede de treinos da Copa do Mundo Feminina de 2027

Maceió será sede de treinos da Copa do Mundo Feminina de 2027

A FIFA divulgou, nesta quarta-feira (15), os 38 centros de treinamento com hospedagem que estarão disponíveis para as seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

Segundo a entidade, o material é resultado de um processo de inspeção que durou cerca de um ano e meio. Entre novembro de 2024 e março de 2026, equipes técnicas visitaram 52 cidades, em 19 Estados, e avaliaram 261 locais. A etapa final concentrou a análise em 42 campos, distribuídos em nove cidades, até a definição das estruturas que atendem aos padrões definidos pela Fifa.

O objetivo, de acordo com a organização, foi garantir padrão internacional de estrutura, logística e hospedagem para as seleções.

Em declaração oficial, Rhiannon Martin, chefe da Copa do Mundo Feminina da FIFA, destacou a importância do trabalho técnico:

Por Ecstien Filho – Gazetaweb