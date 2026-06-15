Na maior cavalgada de Igreja Nova, Geraldo Neto reafirma apoio a Guilherme Lopes para deputado estadual

15 de junho de 2026
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Assessoria

A pré-campanha de Guilherme Lopes a deputado estadual segue crescendo cada vez mais no Baixo São Francisco e reafirmou o reforço de peso em Igreja Nova. Durante uma grande cavalgada no município, o líder político Geraldo Neto reafirmou apoio ao projeto de Guilherme, fortalecendo a articulação que vem ampliando espaço em diferentes cidades da região.

 

Geraldo Neto confirma esse movimento com forte representatividade local. Nas eleições municipais de 2024, ele disputou a Prefeitura de Igreja Nova pelo União Brasil e conquistou 6.703 votos, alcançando 47,44% dos votos válidos contra 51,17% do prefeito eleito, uma diferença de apenas 527 votos ou 3,73%, resultado que confirmou sua liderança política no município igrejanovense.

Com a reafirmação do apoio, Guilherme Lopes consolida ainda mais uma pré-campanha grande, marcada pela presença nas ruas, pelo diálogo com lideranças e pela defesa de uma representação forte para o Baixo São Francisco na Assembleia Legislativa de Alagoas.

 

 

 

Fonte: Assessoria

 

15 de junho de 2026
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