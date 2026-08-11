Secretaria de Serviços Públicos realiza operação tapa-buraco na Rodovia Mário Freire Leahy em Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), finalizou a recuperação asfáltica da Rodovia Mário Freire Leahy . O trecho, considerado uma das principais vias rápidas de ligação entre a parte alta e a orla ribeirinha do município, estava no centro de demandas recentes de motoristas e moradores da região devido ao desgaste do pavimento.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, o engenheiro civil Ivo Costa , o início da intervenção técnica dependia estritamente da superação de ritos administrativos obrigatórios. “O início imediato deste trabalho só foi possível após os devidos trâmites burocráticos serem formalmente resolvidos dentro da legalidade exigida pelo setor público”, esclareceu o gestor.

Logística e insumos de alta durabilidade

Diferente de reparos paliativos convencionais, a operação atual utilizou asfalto quente (Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ). O insumo é reconhecido tecnicamente pelo alto poder de aderência, impermeabilização e resistência ao fluxo severo de veículos pesados, prolongando a vida útil do pavimento.

A agilidade na liberação orçamentária e logística para a compra da massa asfáltica foi atribuída à intervenção direta do chefe do Executivo municipal. Ivo Costa formalizou o reconhecimento ao suporte político e administrativo recebido:

“Agradeço ao prefeito Ronaldo Lopes pela celeridade e prioridade máxima dada ao processo de aquisição do asfalto quente para esta obra. Essa agilidade foi o diferencial para que as equipes pudessem ser mobilizadas em tempo recorde logo após as autorizações legais”, declarou Ivo Costa.

por Redação