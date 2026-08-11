Com investimento de R$ 450 mil do Funpatri, Prefeitura de Penedo inicia restauração da Igreja da Corrente

Nas laterais, azulejaria portuguesa com passagens bíblicas, ladrilhos ingleses em mosaico e retábulo do altar-mor folheado a ouro. Esses são alguns dos detalhes da Igreja Nossa Senhora da Corrente, uma das igrejas mais belas do Brasil. Com recursos da ordem de R$ 450 mil, provenientes do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Penedo (Funpatri), os trabalhos de restauração foram iniciados, com previsão de conclusão da primeira fase em quatro meses.

Com 25 anos de experiência em obras de restauração de imóveis tombados, o arquiteto Márcio Oliveira está à frente dos trabalhos, que contemplam a limpeza de todo o retábulo e das laterais, a recuperação de parte do telhado, a instalação de um projeto de iluminação interna e um novo circuito de videomonitoramento.

“Nesta primeira etapa, vamos fazer uma limpeza geral para tirar toda a gordura e a sujeira acumuladas ao longo do tempo em todo o retábulo e nos dois altares laterais. Em uma parte do telhado, estamos trocando o madeiramento e as telhas. Além disso, vamos iniciar o preparo para a restauração das duas cúpulas em formato de bulbo das torres, que são revestidas de azulejos. Nasceram algumas árvores, que foram retiradas, mas deixaram as raízes, e elas voltaram a crescer. Uma equipe vai subir, retirar as raízes, aplicar um produto químico e fechar o espaço para que não haja mais depósito de sementes. Essa é a primeira fase para que, depois, possamos fazer o restauro dos azulejos dos bulbos”, explicou Márcio Oliveira.

Com 12 anos de acúmulo de sujeira e poeira, ocasionadas pelo trânsito, além de teias de aranha, a limpeza do retábulo e dos altares laterais é um trabalho bastante minucioso, iniciado da parte superior para a inferior. Os profissionais utilizam uma mistura de água deionizada (água purificada que passa por resinas especiais para remover íons, sais minerais e metais pesados) com álcool isopropílico. O processo é realizado com algodão levemente umedecido e, em seguida, a superfície é novamente seca com algodão. Um processo delicado para não agredir a policromia existente nem o ouro aplicado sobre ela.

Nesta primeira fase, o retábulo e os dois altares também receberão um projeto luminotécnico e um novo sistema de videomonitoramento, já que o atual é obsoleto.

“O interior vai receber um projeto luminotécnico, com iluminação em LED, instalado para destacar o retábulo e os dois altares. Foi feito um estudo para definir a quantidade de LEDs, e será utilizado um sistema suficiente para iluminar o ambiente sem agredir a policromia existente nem o ouro aplicado sobre ela. Tudo foi feito com estudo técnico, e esse trabalho já realizamos em outros locais”, acrescentou o arquiteto, que está à frente dos trabalhos de restauração da Igreja Nossa Senhora da Corrente.

A secretária municipal de Cultura, Lazer e Juventude, Teresa Machado, reafirmou a importância do trabalho de preservação da história de Penedo e de seu rico patrimônio arquitetônico.

“O prefeito Ronaldo Lopes é um gestor totalmente sensível às causas culturais, mas, em especial, à manutenção da nossa história. Então, na gestão do Ronaldo, foi feita a provocação junto ao conselho do Funpatri para utilizar o recurso na restauração tão necessária da Igreja da Corrente, que, ao longo desses anos, vem passando por alguns problemas. A história da igreja, como ela foi fundada, os motivos pelos quais foi fundada e a família que a construiu são elementos importantes da formação social do Brasil. Preservar esse templo é preservar a identidade de Penedo como uma das cidades principais na construção social do nosso país. Vamos em busca de emendas, de bancos e de outros financiamentos para que possamos ampliar essa restauração e conseguir, cada vez mais, preservar o patrimônio do nosso município”, encerrou.

por Roberto Miranda – jornalista Secom PMP