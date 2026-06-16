Ex-vereadora de Colégio, Sirleide da Pesca reforça apoio a Guilherme Lopes para deputado estadual

A pré-candidatura de Guilherme Lopes a deputado estadual recebeu mais uma adesão de peso no Baixo São Francisco. A ex-vereadora Sirleide da Pesca, de Porto Real do Colégio, que atualmente ocupa a condição de suplente de vereadora, passa a integrar o grupo político que enxerga em Guilherme um nome preparado para representar a região na Assembleia Legislativa de Alagoas.

Com atuação reconhecida em Porto Real do Colégio, Sirleide chega ao projeto trazendo presença popular, diálogo com comunidades locais e força política construída nas urnas. Na eleição municipal de 2024, ela obteve 570 votos, alcançando 3,89% da votação para vereadora. No resultado oficial da Justiça Eleitoral.

O apoio reforça o movimento de lideranças municipais que têm se aproximado de Guilherme Lopes em diferentes regiões de Alagoas. No Baixo São Francisco, a chegada de Sirleide da Pesca tem significado político especial, porque une experiência, representatividade e presença em uma cidade estratégica para o debate regional.

A articulação em torno de Guilherme Lopes tem ganhado consistência por apresentar uma mensagem voltada à renovação da política estadual, com foco em desenvolvimento, escuta popular e maior atenção aos municípios que fazem parte da realidade ribeirinha alagoana. A defesa de uma Alagoas em Movimento passa, também, pela valorização de lideranças que conhecem de perto os desafios de cada comunidade.

Fonte: Assessoria