Ronaldo Lopes reafirma Renan Calheiros e Arthur Lira como seus candidatos ao Senado

18 de junho de 2026
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O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, reafirma seu apoio a Renan Calheiros e Arthur Lira para o Senado Federal, destacando os dois nomes como seus candidatos na caminhada política em defesa dos interesses do município.

 

A posição de Ronaldo tem como base a continuidade de parcerias que ajudam Penedo a avançar. Para o prefeito, a cidade precisa seguir próxima de lideranças com força política, capacidade de articulação e compromisso com as demandas da população penedense.

 

À frente da gestão municipal, Ronaldo Lopes tem buscado transformar articulação em resultados, garantindo investimentos, obras e ações que fortalecem o desenvolvimento da cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

 

Renan Calheiros e Arthur Lira fazem parte desse projeto político defendido por Ronaldo para que Penedo continue avançando ainda mais, com novas conquistas, mais investimentos e mais oportunidades para a população.

 

Para o prefeito, apoiar quem contribui com Penedo é também defender o futuro da cidade. Por isso, Ronaldo reafirma Renan Calheiros e Arthur Lira como os nomes que estarão ao seu lado nessa caminhada para o Senado Federal.

 

 

Fonte: Assessoria

 

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