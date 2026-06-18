Ronaldo Lopes reafirma Renan Calheiros e Arthur Lira como seus candidatos ao Senado

O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, reafirma seu apoio a Renan Calheiros e Arthur Lira para o Senado Federal, destacando os dois nomes como seus candidatos na caminhada política em defesa dos interesses do município.

A posição de Ronaldo tem como base a continuidade de parcerias que ajudam Penedo a avançar. Para o prefeito, a cidade precisa seguir próxima de lideranças com força política, capacidade de articulação e compromisso com as demandas da população penedense.

À frente da gestão municipal, Ronaldo Lopes tem buscado transformar articulação em resultados, garantindo investimentos, obras e ações que fortalecem o desenvolvimento da cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Renan Calheiros e Arthur Lira fazem parte desse projeto político defendido por Ronaldo para que Penedo continue avançando ainda mais, com novas conquistas, mais investimentos e mais oportunidades para a população.

Para o prefeito, apoiar quem contribui com Penedo é também defender o futuro da cidade. Por isso, Ronaldo reafirma Renan Calheiros e Arthur Lira como os nomes que estarão ao seu lado nessa caminhada para o Senado Federal.

Fonte: Assessoria