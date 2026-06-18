Ronaldo Lopes assina implantação de polo industrial com empresas que projetam cerca de 600 empregos em Penedo

A Prefeitura de Penedo deu mais um passo importante para fortalecer a economia local e ampliar as oportunidades de emprego no município. Nesta quarta-feira (17), na sede do Executivo Municipal, foi realizada a assinatura para implantação de empresas no polo industrial de Penedo, iniciativa que marca uma nova fase para o desenvolvimento econômico da cidade.

O encontro reuniu empresários, representantes do poder público municipal e equipes técnicas envolvidas no processo de instalação dos empreendimentos. Também participaram da reunião o procurador do município, Francisco Sousa Guerra, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria, José Marinho Júnior.

Nesta etapa, já estão previstas as instalações das empresas: Gran Filé, COOBAPI, JP Transportes e Coco Chic. Juntas, elas projetam a geração de 221 empregos diretos e 357 indiretos, totalizando 578 postos de trabalho nas fases de implantação e operação. O polo também conta com espaço disponível para receber novas empresas interessadas em investir em Penedo.

A Gran Filé, especializada na produção de frios, prevê investimento de R$ 2.968.600,00, com geração de empregos durante a implantação e operação da unidade produtiva. Já a COOBAPI, Cooperativa dos Beneficiadores de Arroz do Povoado Ipiranga, atuará no beneficiamento de arroz, derivados e empacotamento de produtos da agricultura familiar.

Também integram o novo ciclo de investimentos a JP Transportes, voltada ao transporte rodoviário intermunicipal com itinerário fixo, e a Coco Chic, que trabalhará com fabricação de coco a granel, frutas desidratadas e produtos à base de coco seco.

Para o prefeito Ronaldo Lopes, a implantação do polo industrial representa um avanço estratégico para o futuro de Penedo.

“Penedo vive um momento de crescimento planejado, com ações que fortalecem a economia e criam oportunidades reais para a nossa população. A chegada dessas empresas mostra que o município está preparado para receber investimentos, gerar empregos e abrir novos caminhos para quem quer produzir, empreender e crescer junto com a nossa cidade”, afirmou o prefeito.

O secretário José Marinho Júnior destacou que o polo industrial amplia a capacidade de atração de empresas e valoriza a produção regional.

“Esse é um trabalho construído com diálogo, responsabilidade e visão de desenvolvimento. O polo industrial cria um ambiente favorável para novos negócios, fortalece cadeias produtivas importantes, como alimentos, agricultura familiar, transporte e agroindústria, e ainda deixa Penedo pronta para receber outras empresas que queiram se instalar no município”, ressaltou Marinho Júnior.

Com a assinatura, a gestão Inovação e Crescimento reforça o compromisso de estimular o desenvolvimento econômico, atrair investimentos e criar condições para que novas empresas encontrem no município um ambiente seguro, organizado e competitivo para crescer.

Fonte: SECOM/PMP