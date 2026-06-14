Veja quem CSA e ASA enfrentam na próxima fase da Série D

Os dois clubes alagoanos classificados na Série D do Brasileiro, CSA e ASA, já sabem quem vão enfrentar na próxima fase (mata-mata) da competição. Os confrontos foram definidos neste domingo (14).

a última rodada da fase de grupos, o CSA venceu de goleada a Juazeirense, por 7 a 1, pelo Grupo A 10, e avançou à próxima fase da competição na liderança do grupo, com 21 pontos. Na fase do mata-mata, o Azulão vai enfrentar o Lagarto-SE, que se classificou na quarta posição do Grupo A9.

Já o ASA ficou no empate com o Jacuipense, por 1 a 1, também neste domingo (14), em Feira de Santana-BA, e os dois clubes avançaram para a segunda fase da Série D. O Alvinegro terminou o Grupo A10 em terceiro lugar, com 16 pontos somados, e vai enfrentar o Sergipe na próxima fase, no mata-mata. O time sergipano se classificou como segundo colocado do Grupo A9, com 15 pontos.

Já o Jacuipense, quarto lugar da chave, com 13 pontos conquistados, vai enfrentar no mata-mata o Treze-PB, que se classificou em primeiro lugar (17 pontos) do Grupo A9. As datas base dos confrontos são 20 ou 21 e 27 ou 28 deste mês. A CBF ainda vai definir.

No total, pelo Grupo A10, o CSA teve seis vitórias, três empates e uma derrota. O ASA teve quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Já o Jacuipense teve três vitórias, quatro empates e três derrotas.

Fonte: Gazetaweb