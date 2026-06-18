Conselheiro tutelar é afastado do cargo após adolescente denunciar abuso sexual

18 de junho de 2026
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Polícia Civil investiga conselheiro tutelar por abuso sexual — Foto: Erik Maia

Um conselheiro tutelar de Maceió foi afastado, na quarta-feira (17), suspeito de abusar sexualmente um adolescente de 16 anos. O crime teria acontecido em um bairro na parte alta de Maceió. O nome do suspeito não foi informado. A Polícia Civil investiga o caso.

 

A TV Asa Branca Alagoas apurou que, segundo as investigações, a vítima procurou um outro conselheiro para informar sobre os abusos.

 

A partir daí, o adolescente foi encaminhado até a delegacia onde prestou depoimento. Apesar do afastamento, a Justiça não determinou a prisão do suspeito até que o caso seja concluído.

 

 

Fonte: G1/AL

 

18 de junho de 2026
0 85

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