Homem é morto a tiros e outro passa por cirurgia após atentado em Arapiraca

Homem é morto a tiros e outro passa por cirurgia após atentado em Arapiraca

Um homem identificado como José Augusto da Silva Neto foi morto a tiros e outro ficou gravemente ferido durante um atentado registrado na madrugada desta quarta-feira (17), no bairro Canafístula, em Arapiraca, Agreste de Alagoas.

O crime aconteceu entre 1h e 2h da manhã, na localidade conhecida como Valentim, região já conhecida pelas forças de segurança pelo intenso tráfico de drogas. As duas vítimas foram atingidas por vários disparos de arma de fogo.

José Augusto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o segundo homem baleado foi socorrido consciente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), onde permanece internado e passa por procedimento cirúrgico.

De acordo com informações apuradas pela polícia, a cena do crime apresentava indícios da violência da ação criminosa. Entre 20 e 30 cápsulas de pistola foram encontradas espalhadas pela área após os trabalhos de perícia realizados pela Polícia Científica. José Augusto teria sido atingido por aproximadamente oito disparos.

Apesar da movimentação policial, nenhuma testemunha se apresentou para relatar como o atentado aconteceu. Segundo os investigadores, quando as equipes chegaram ao local encontraram apenas as vítimas, sem informações sobre a autoria ou motivação do crime.

Uma equipe da Polícia Civil (PC) esteve no Hospital de Emergência do Agreste para tentar conversar com o sobrevivente e obter detalhes sobre a dinâmica do atentado. Como a vítima foi socorrida consciente, os investigadores acreditam que o depoimento poderá ajudar a identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, a identidade do homem ferido não foi divulgada.

Durante os levantamentos realizados no local, os policiais encontraram com José Augusto documentos pessoais, além de documentos pertencentes à esposa dele e a documentação de uma residência localizada em Maceió, cidade de origem da vítima.

A partir dessas informações, os investigadores conseguiram localizar familiares e confirmar a identificação do homem morto.

Próximo ao corpo também foi encontrada uma pequena porção de entorpecente. A polícia apura se a presença da vítima no local tinha relação com o tráfico de drogas ou se há outras circunstâncias envolvidas no caso.

A Delegacia de Homicídios de Arapiraca segue investigando o atentado e busca informações que possam ajudar a identificar os responsáveis pelo crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Gazetaweb