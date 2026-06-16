Prefeitura conclui recapeamento na região do Jatobá e melhora mobilidade no Centro de Penedo

A Prefeitura de Penedo concluiu o recapeamento da região do Jatobá, no Centro da cidade, reforçando o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura urbana, da mobilidade e da qualidade de vida da população.

O serviço foi realizado por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e garante melhores condições de tráfego para motoristas e motociclistas, além de mais conforto e segurança para os pedestres que circulam diariamente pela localidade.

Com a conclusão do recapeamento, a região passa a contar com vias em melhores condições de uso, facilitando o deslocamento dos moradores e contribuindo diretamente para a organização do trânsito no Centro de Penedo.

A intervenção integra o trabalho contínuo da gestão Inovação e Crescimento para cuidar dos espaços urbanos e promover avanços que impactam a rotina das pessoas. Investir em infraestrutura é também investir no bem-estar da população e no desenvolvimento da cidade.

A Prefeitura de Penedo segue atuando em diferentes regiões do município ribeirinho, com ações que fortalecem a mobilidade urbana e tornam a cidade cada vez mais preparada para atender às necessidades da comunidade.

Fonte: Secom PMP