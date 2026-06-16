Prefeitura conclui recapeamento na região do Jatobá e melhora mobilidade no Centro de Penedo

16 de junho de 2026
0 85

A Prefeitura de Penedo concluiu o recapeamento da região do Jatobá, no Centro da cidade, reforçando o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura urbana, da mobilidade e da qualidade de vida da população.

 

O serviço foi realizado por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e garante melhores condições de tráfego para motoristas e motociclistas, além de mais conforto e segurança para os pedestres que circulam diariamente pela localidade.

Com a conclusão do recapeamento, a região passa a contar com vias em melhores condições de uso, facilitando o deslocamento dos moradores e contribuindo diretamente para a organização do trânsito no Centro de Penedo.

 

A intervenção integra o trabalho contínuo da gestão Inovação e Crescimento para cuidar dos espaços urbanos e promover avanços que impactam a rotina das pessoas. Investir em infraestrutura é também investir no bem-estar da população e no desenvolvimento da cidade.

 

A Prefeitura de Penedo segue atuando em diferentes regiões do município ribeirinho, com ações que fortalecem a mobilidade urbana e tornam a cidade cada vez mais preparada para atender às necessidades da comunidade.

 

 

Fonte: Secom PMP

16 de junho de 2026
0 85

Artigos relacionados

Ex-vereadora de Colégio, Sirleide da Pesca reforça apoio a Guilherme Lopes para deputado estadual

16 de junho de 2026

Orla de Penedo será transformada em novo marco turístico pelo Programa Acelera Penedo

16 de junho de 2026

Na maior cavalgada de Igreja Nova, Geraldo Neto reafirma apoio a Guilherme Lopes para deputado estadual

15 de junho de 2026

Secretaria de Cultura de Penedo disponibiliza número de WhatsApp para atendimento

15 de junho de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo