Orla de Penedo será transformada em novo marco turístico pelo Programa Acelera Penedo

A Orla de Penedo, um dos espaços mais emblemáticos da cidade histórica às margens do Rio São Francisco, será transformada por meio do PAP, o Programa Acelera Penedo. O anúncio foi feito pelo prefeito Ronaldo Lopes em vídeo publicado nas redes sociais, onde apresentou mais uma grande obra voltada ao turismo, ao lazer e à qualidade de vida da população.

A intervenção prevê a requalificação completa da primeira e da segunda etapa da orla, além da construção da 3ª etapa, dando continuidade a um projeto importante para a valorização da área ribeirinha de Penedo. O novo trecho também contará com iluminação renovada, ampliando a estrutura do espaço e fortalecendo sua vocação turística.

No vídeo, Ronaldo Lopes relembrou que, quando foi superintendente da Codevasf, construiu a proteção do cais e a primeira etapa da orla. Em seguida, destacou a construção da segunda etapa, que segue até o campo do Sinibu. Agora, à frente da Prefeitura de Penedo, o gestor anunciou que o município vai avançar com a nova fase da obra.

“Vamos restaurar toda a primeira etapa da orla, vamos restaurar a segunda etapa e vamos construir a terceira etapa da orla”, afirmou o prefeito.

A obra integra o Programa Acelera Penedo, iniciativa que reúne investimentos estruturantes para impulsionar o desenvolvimento urbano do município. Com a nova intervenção, a Prefeitura aposta na valorização de um dos principais cartões-postais da cidade, fortalecendo o turismo e criando melhores condições de convivência para moradores e visitantes.

Segundo Ronaldo Lopes, a nova Orla de Penedo ficará diferenciada em relação às cidades do Baixo São Francisco, com uma estrutura mais moderna, iluminada e preparada para receber a população.

“É mais uma obra do Programa Acelera Penedo, do PAP, que vai atrair muito desenvolvimento do turismo para a nossa cidade e também melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, destacou.

Fonte: Secom PMP