PM acusado de feminicídio contra enfermeira em Penedo vai a júri

PM acusado de feminicídio contra enfermeira em Penedo vai a júri

O policial militar José Maxwell Lemos Simões, acusado de matar a esposa, a enfermeira Ana Beatriz Cavalcante Ramos, de 29 anos, vai a júri popular em Penedo, no Baixo São Francisco de Alagoas. A decisão é da 4ª Vara Criminal da cidade, que entendeu haver indícios suficientes para o julgamento.

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) informou que o processo tramita em segredo de Justiça. Como a defesa do PM recorreu da sentença, ainda não há data definida para o júri.

O g1 tentou contato com a defesa do policial, mas não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

O suspeito segue em prisão preventiva em uma unidade da Polícia Militar, em Maceió. “A família espera que a sentença de pronúncia seja mantida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, já que a defesa do acusado recorreu da decisão da 4ª Vara Criminal de Penedo”, afirmou Carla Cavalcante, prima de Ana Beatriz.

Relembre o caso

Ana Beatriz e José Maxwell estavam juntos havia cerca de dez anos. A enfermeira foi morta com um tiro na cabeça na noite de 12 de junho, dentro da casa onde o casal vivia. Ela trabalhava no Hospital Regional de Penedo e era filha do empresário Gilvan dos Forrós.

A Polícia Militar foi acionada para uma denúncia de feminicídio e encontrou a vítima já sem vida.

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Após o crime, o policial fugiu e se envolveu em um acidente de carro na zona rural do município. Segundo a PM, ele foi resgatado do local por um veículo não identificado. Dias depois, o suspeito se entregou à polícia e está preso desde então.

Durante a perícia, a Polícia Civil encontrou os cômodos da casa revirados e apreendeu armas do PM no imóvel. O caso foi investigado como feminicídio.

Fonte: G1/AL