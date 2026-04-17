Servidores de Alagoas terão ponto facultativo na véspera do feriado de Tiradentes

17 de abril de 2026
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Yara Ramalho/g1 RR

O Governo de Alagoas decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na próxima segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e consta no Decreto nº 106.093, assinado pelo governador Paulo Dantas (MDB).

 

De acordo com o decreto, caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo garantir a continuidade dos serviços considerados essenciais durante o ponto facultativo e o feriado nacional.

 

Com a decisão, o calendário fica da seguinte forma: segunda-feira (20), ponto facultativo; terça-feira (21), feriado nacional de Tiradentes.

 

Ao g1, a Prefeitura de Maceió informou que, até a publicação desta reportagem, não havia definição sobre o funcionamento dos órgãos municipais durante o feriado.

 

 

Fonte: G1/AL

 

17 de abril de 2026
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