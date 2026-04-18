Produção de etanol cresce 16,8% na safra 2025/2026 em Alagoas

A produção de etanol em Alagoas acumula crescimento de 16,8% na safra 2025/2026, impulsionada pela maior destinação de cana ao biocombustível diante de condições mais favoráveis de mercado.

Iniciado na última semana de agosto do ano passado, o ciclo entra nos últimos dias de moagem. De acordo com o boletim quinzenal nº 14 do Sindaçúcar-AL, com dados acumulados até 31 de março, foram produzidos 472,913 milhões de litros de etanol.

O volume representa avanço em relação ao mesmo período da safra anterior, quando o acumulado era de 404,678 milhões de litros. Segundo o departamento técnico da entidade, a alta reflete a estratégia das usinas de direcionar maior volume de matéria-prima para o etanol, diante de preços mais atrativos.

A produção envolveu 12 das 15 unidades industriais em operação no estado. No período, mais de 2,9 milhões de toneladas das cerca de 17,6 milhões de toneladas de cana processadas foram destinadas à fabricação do biocombustível.

Do total produzido até o fim de março — equivalente a cerca de sete meses de moagem —, 269,384 milhões de litros correspondem ao etanol hidratado e 203,529 milhões ao etanol anidro, utilizado na mistura com a gasolina.

Fonte: BCCOM ASSESSORIA