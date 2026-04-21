Jovem é preso por estupro de vulnerável após menor dar entrada em hospital com hemorragia

Jovem é preso por estupro de vulnerável após menor dar entrada em hospital com hemorragia

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável após uma menor dar entrada no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, com quadro de hemorragia. O caso foi registrado na manhã dessa segunda-feira (20).

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição do 3º BPM foi acionada para prestar apoio ao Conselho Tutelar. No hospital, uma assistente social informou que a menor havia sido atendida com sangramento e, ao ser questionada, relatou ter mantido relação com o suspeito.

Diante do relato, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, onde ele foi localizado. Após abordagem e revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado, mas o indivíduo foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes.

A vítima, devido ao estado físico, foi acompanhada pelo Conselho Tutelar até sua residência.

Por ter menos de 14 anos, o caso se enquadra como estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal. Nesses casos, a legislação considera a vulnerabilidade absoluta, ou seja, o crime é configurado independentemente de consentimento.

O suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da autoridade policial para a continuidade das investigações.

Fonte: Gazetaweb