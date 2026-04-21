Jovem é preso por estupro de vulnerável após menor dar entrada em hospital com hemorragia

21 de abril de 2026
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Reprodução

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável após uma menor dar entrada no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, com quadro de hemorragia. O caso foi registrado na manhã dessa segunda-feira (20).

 

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição do 3º BPM foi acionada para prestar apoio ao Conselho Tutelar. No hospital, uma assistente social informou que a menor havia sido atendida com sangramento e, ao ser questionada, relatou ter mantido relação com o suspeito.

 

Diante do relato, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, onde ele foi localizado. Após abordagem e revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado, mas o indivíduo foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes.

 

A vítima, devido ao estado físico, foi acompanhada pelo Conselho Tutelar até sua residência.

 

Por ter menos de 14 anos, o caso se enquadra como estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal. Nesses casos, a legislação considera a vulnerabilidade absoluta, ou seja, o crime é configurado independentemente de consentimento.

 

O suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da autoridade policial para a continuidade das investigações.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

21 de abril de 2026
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