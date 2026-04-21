Policiais penais frustram tentativa de fuga e apreendem celulares e drogas em presídio de Maceió

Ação aconteceu no módulo 4 do presídio, após policiais receberem uma denúncia de que um detento estaria utilizando um celular para ameaçar pessoas fora Baldomero.

21 de abril de 2026
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Policiais penais apreenderam equipamentos eletrônicos e drogas dentro do módulo 4 do Presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió — Foto: Reprodução/SINASPPEN

Policiais penais impediram uma tentativa de fuga e apreenderam drogas e equipamentos eletrônicos no último domingo (19), no Presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió. A informação foi confirmada nesta terça-feira (21) pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Alagoas (SINASPPEN-AL).

De acordo com o presidente do sindicato, Vitor Leite, a equipe recebeu a denúncia de que um detento, que não teve o nome divulgado, estaria com um celular e fazendo ameaças a pessoas fora do sistema prisional.

“Nossa equipe foi ao local para apreender o aparelho e, ao chegar ao módulo 4, encontrou o celular com o preso. Durante a ação, também foi identificada a escavação de um túnel. A partir disso, decidimos realizar uma revista geral no módulo”, explicou Vitor.

Ainda segundo o presidente, durante a vistoria foram apreendidos celulares, carregadores, drogas, pendrives e um cachimbo dentro do módulo.

Fonte: G1/AL

21 de abril de 2026
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