Policiais penais frustram tentativa de fuga e apreendem celulares e drogas em presídio de Maceió
Ação aconteceu no módulo 4 do presídio, após policiais receberem uma denúncia de que um detento estaria utilizando um celular para ameaçar pessoas fora Baldomero.
Policiais penais impediram uma tentativa de fuga e apreenderam drogas e equipamentos eletrônicos no último domingo (19), no Presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió. A informação foi confirmada nesta terça-feira (21) pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Alagoas (SINASPPEN-AL).
De acordo com o presidente do sindicato, Vitor Leite, a equipe recebeu a denúncia de que um detento, que não teve o nome divulgado, estaria com um celular e fazendo ameaças a pessoas fora do sistema prisional.
“Nossa equipe foi ao local para apreender o aparelho e, ao chegar ao módulo 4, encontrou o celular com o preso. Durante a ação, também foi identificada a escavação de um túnel. A partir disso, decidimos realizar uma revista geral no módulo”, explicou Vitor.
Ainda segundo o presidente, durante a vistoria foram apreendidos celulares, carregadores, drogas, pendrives e um cachimbo dentro do módulo.
Fonte: G1/AL