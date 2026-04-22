Projeto da UFAL “Mar à Vista” chega pela primeira vez à região de Caatinga e promove cinema e educação ambiental em Penedo

Projeto da UFAL “Mar à Vista” chega pela primeira vez à região de Caatinga e promove cinema e educação ambiental em Penedo

O município de Penedo recebe, no dia 27 de abril, o Cinema Ambiental do projeto “Mar à Vista”, voltado à educação ambiental de crianças por meio do audiovisual e de atividades lúdicas. Esta é a primeira vez que o projeto realiza atividades em uma região de Caatinga, ampliando sua atuação para além do litoral.

A programação inclui a exibição do filme do projeto, que aborda o tema de branqueamento de corais seguida de uma série de atividades interativas com as crianças, como brincadeiras educativas, momentos de perguntas e respostas, pintura corporal inspirada em elementos do próprio filme e exposição feita pelo projeto “Meros do Brasil”

A proposta também aproxima as crianças de uma ideia simples: a de que tudo está conectado. Mesmo longe do litoral, o oceano influencia o clima e o regime de chuvas na Caatinga, enquanto os rios da região seguem seu caminho até o mar. Essa relação ajuda a mostrar, de forma prática, como diferentes ambientes fazem parte de um mesmo sistema e por que cuidar de cada um deles é importante.

“Tudo está conectado ao oceano. Por isso, falar de cultura oceânica é essencial em qualquer território, seja ele litorâneo ou não. É um conhecimento que precisa chegar a todos os públicos”, destaca a coordenadora do projeto, Luana Almeida.

O evento integra a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, iniciativa promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com execução por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), utilizando recursos do Governo Federal.

O “Mar à Vista” integra as atividades do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (Peld Costa dos Corais) e é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal).

A ação é realizada em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a Secretaria Municipal de Educação de Penedo (SEMED), responsável pela mobilização das escolas, além da organização do transporte e lanche das crianças. O evento também conta com a parceria do Cine Penedo, onde serão realizadas as exibições e atividades do projeto.

Por Assessoria