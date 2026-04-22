Mulher é detida após atirar contra casa do irmão e atingir trabalhador no pé em Penedo

22 de abril de 2026
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Uma mulher foi detida na madrugada desta quarta-feira (22), em Penedo, em Alagoas, após disparar contra a residência do próprio irmão e atingir, por erro, um homem que trabalhava no local.

 

O episódio ocorreu no bairro Barro Vermelho e resultou na apreensão da arma utilizada no crime.

 

Segundo a polícia, a autora foi até o local da ocorrência após uma discussão entre seu irmão e outro indivíduo.

 

Ao ouvir o barulho da porta abrindo, ela efetuou três disparos. Um dos projéteis atingiu o pé de um prestador de serviço que realizava trabalhos dentro do imóvel e não tinha relação com o conflito.

 

A mulher apresentou-se voluntariamente à UPA da cidade, onde a vítima recebia atendimento, e entregou o revólver que estava em seu veículo.

 

Ela foi conduzida ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Penedo.

 

 

Fonte: CadaMinuto

 

22 de abril de 2026
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