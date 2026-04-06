Amigos de Penedo e Guarani da Coreia decidirão quem leva o título do Campeonato Municipal de Futebol Master

6 de abril de 2026
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O calendário esportivo de Penedo segue a todo vapor com a realização do Campeonato Municipal de Futebol Master. A competição promovida pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), está consolidada entre ‘boleiros’, reunindo atletas veteranos em partidas bastante disputadas.

 

O calendário que movimenta o futebol amador em Penedo foi aberto em novembro de 2025, com a participação de 14 times das áreas urbana e rural do município, com fase semifinal realizada neste último final de semana no Estádio Dr. Alfredo Leahy, o campo do Sport Club Penedense.

 

As equipes Amigos de Penedo e Guarani da Coreia garantiram o passaporte para a grande final após superarem seus adversários em partidas disputadas no período noturno, as primeiras do Campeonato Municipal de Futebol Amador realizadas com uso dos refletores no Alfredo Leahy, investimento do prefeito Ronaldo Lopes.

 

O time Amigos de Penedo aplicou uma goleada de 5 a 2 sobre o Santa Isabel, enquanto o Guarani da Coreia carimbou sua vaga com a vitória de 1 a 0 sobre o Brasiliense.

 

A decisão do título do Campeonato Municipal de Futebol Master está confirmada para o próximo sábado, dia 11, às 19h30, no estádio Dr. Alfred Leahy, mantendo a tradição do futebol amador e veterano em Penedo.

 

 

Por Secom PMP

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